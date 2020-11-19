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Safranbolu’da emekli öğretmenler deneyimlerini paylaştı

KARABÜK HABERLERİ  | 19.11.2020 18:10 | Son Güncelleme

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mesleki Çalışma ve 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamda emekli öğretmenler ile Safranbolu’da görev yapan öğretmenler çevrim içi söyleşide bir araya geldi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, 16-20 Kasım tarihleri arasında çevrim içi gerçekleştirilen mesleki çalışma döneminde Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenlere yönelik pandemi sürecine uygun etkinlikler düzenlediklerini söyledi.Etkinlikler kapsamında öğretmenleri sanal müze etkinliğiyle sanal gezintiye teşvik etiklerini ifade eden Gümüş, "Yine öğretmenlerimizi branşlarına göre farklı çevrim içi seminer etkinliklerinde bir araya getiriyoruz.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mesleki Çalışma ve 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamda emekli öğretmenler ile Safranbolu’da görev yapan öğretmenler çevrim içi söyleşide bir araya geldi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, 16-20 Kasım tarihleri arasında çevrim içi gerçekleştirilen mesleki çalışma döneminde Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenlere yönelik pandemi sürecine uygun etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Etkinlikler kapsamında öğretmenleri sanal müze etkinliğiyle sanal gezintiye teşvik etiklerini ifade eden Gümüş, "Yine öğretmenlerimizi branşlarına göre farklı çevrim içi seminer etkinliklerinde bir araya getiriyoruz. Ömrünü eğitime adamış, Safranbolu’da binlerce öğrenci yetiştirmiş emekli öğretmenlerimizi halen farklı okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizle çevrim içi de olsa buluşturmuş olduk. Biz eğitimin, öğrenmenin ve öğretmenin emeklilik ile sona ermediğine, hayat boyu devam ettiğine inanıyoruz. Emekli olmuş öğretmenlerimizin tecrübe ve birikimlerinden istifade etmek istiyoruz. Bundan dolayı bu söyleşiyi düzenledik. Programa katılan bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Emekli öğretmenlerimize sıhhatli ve bereketli bir ömür temenni ediyorum" dedi.
Eğitime emekli öğretmenler Niyazi Ortakçı, Ahmet Ünal ve Demetk Çubukçu tecrübe, birikim ve hatıralarını programa katılan öğretmenler ile paylaştı. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen program soru-cevap bölümü ile sona erdi.

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