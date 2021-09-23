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Safranbolu'da "Japonya'yı Keşfetmek" isimli sergi açıldı

23.09.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safranbolu'da "Japonya'yı Keşfetmek" isimli sergi açıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından hazırlanan "Japonya'yı Keşfetmek" isimli sergi törenle izlenime sunuldu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde, Japon kültürüne ait tanıtıcı unsurlara yer verilen serginin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Japonya'ya uzak bir ülke olmadığını söyledi.

Safranbolu'da hem geçmişte hem de şimdi Japonları ağırladıklarını, iki ülke arasındaki kültürler arası kaynaşmayı sağlayacaklarını belirten Gürel, "İnşallah daha fazla geliş gidiş olur. Kaynaşma, bütünleşme sağlanmış olur. Bu sergi ile iki ülke arasındaki yakın ilişkiyi artırmış oluruz. Safranbolu sokaklarında çok daha fazla Japon vatandaşını görmek niyetindeyiz ve temenni ediyoruz." diye konuştu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ise etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

Sergide Japon yemekleri, kasabaları ve geleneksel oyuncakların tanıtıldığını anlatan Kazuhiro "Bu sergiyi ziyaret ederek kendinizi Japonya'ya daha yakın hissetmenizden mutluluk duyacağım. Bu vesile ile Safranbolu ve Japonya arasındaki etkileşimin daha da güçleneceğini umuyorum." dedi.

Daha sonra sergi, Vali Gürel ve Büyükelçi Kazuhiro'nun yanı sıra Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve diğer protokol üyeleri tarafından açıldı.

Konuk büyükelçi ayrıca, Cinci Hanı'nda yer alan Kahve Müzesi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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