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Safranbolu’da kar küreme ve tuzlama çalışması

KARABÜK HABERLERİ  | 23.01.2020 17:58 | Son Güncelleme

Safranbolu’da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Safranbolu Belediyesi ekipleri tarafından tuzlama ve kar küreme çalışması yapılıyor.Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından kar yağışının ardından tuzlama ve kar küreme çalışması yapılırken, meydana gelebilecek buzlanmaya karşı kent içerisindeki ana cadde, dolmuş hatları ve hastane yolları gibi ana yollarla birlikte, şehre uzak daha çok kar yağışı alan mahallelerde de tuzlama çalışmaları devam ediyor.Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yapılan yol kontrolleri ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımın aksamasına izin verilmediğini söyledi.Belediye olarak kış dönemi boyunca 24 saat görev yaparak vatandaşların mağdur edilmemesi ve kent yaşamının normal şartlarda idame ettirilebilmesi için çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Köse, "3 vardiya çalışacak olan 59 personel ile birlikte, 2 greyder, 2 kepçe, 2 tuz serpme kamyonu, bir loder, 2 dodge kamyon ve 200 ton tuzlu malzememizle birlikte vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız.

Safranbolu’da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Safranbolu Belediyesi ekipleri tarafından tuzlama ve kar küreme çalışması yapılıyor.
Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından kar yağışının ardından tuzlama ve kar küreme çalışması yapılırken, meydana gelebilecek buzlanmaya karşı kent içerisindeki ana cadde, dolmuş hatları ve hastane yolları gibi ana yollarla birlikte, şehre uzak daha çok kar yağışı alan mahallelerde de tuzlama çalışmaları devam ediyor.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yapılan yol kontrolleri ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımın aksamasına izin verilmediğini söyledi.
Belediye olarak kış dönemi boyunca 24 saat görev yaparak vatandaşların mağdur edilmemesi ve kent yaşamının normal şartlarda idame ettirilebilmesi için çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Köse, "3 vardiya çalışacak olan 59 personel ile birlikte, 2 greyder, 2 kepçe, 2 tuz serpme kamyonu, bir loder, 2 dodge kamyon ve 200 ton tuzlu malzememizle birlikte vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Kış şartları nedeni ile oluşabilecek her hangi bir olumsuzluk karşısında vatandaşlarımız halk masası 153 nolu telefondan bizlere 24 saat ulaşabilirler" dedi.

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