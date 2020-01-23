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Safranbolu’da mahalle meclisleri kurulacak"

KARABÜK HABERLERİ  | 23.01.2020 17:57 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi tarafından mahalleler ölçeğinde esnaf meclisleri, çocuk meclisleri, gençlik meclisleri, kadın meclisleri ve mahalle meclislerinin kurulması kararlaştırıldı.Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, mahalle meclisleri sayesinde daha özgür, daha katılımcı ve ortak aklın daha çok işletildiği, şeffaf ve paylaşımcı yeni bir döneme geçileceğini söyledi.Demokrasinin yalnızca 5 yılda bir kullanılan oy kullanma manasına gelmediğini, mahalle meclisleri ile her vatandaşın her an karar verici pozisyonda olacağını ifade eden Köse, "Gelin Safranbolu’yu beraber yönetelim.

Safranbolu’da mahalle meclisleri kurulacak"

Safranbolu Belediyesi tarafından mahalleler ölçeğinde esnaf meclisleri, çocuk meclisleri, gençlik meclisleri, kadın meclisleri ve mahalle meclislerinin kurulması kararlaştırıldı.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, mahalle meclisleri sayesinde daha özgür, daha katılımcı ve ortak aklın daha çok işletildiği, şeffaf ve paylaşımcı yeni bir döneme geçileceğini söyledi.
Demokrasinin yalnızca 5 yılda bir kullanılan oy kullanma manasına gelmediğini, mahalle meclisleri ile her vatandaşın her an karar verici pozisyonda olacağını ifade eden Köse, "Gelin Safranbolu’yu beraber yönetelim. Bu amaçla kurulan mahalle meclislerinin tüm halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Safranbolu’da mahalle meclisleri kurulacak

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