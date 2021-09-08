YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Safranbolu'da ödüllü belgesel ve sinema filmi gösterimleri başladı

Safranbolu'da ödüllü belgesel ve sinema filmi gösterimleri başladı

08.09.2021 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safranbolu'da ödüllü belgesel ve sinema filmi gösterimleri başladı

Safranbolu'da ödüllü belgesel ve sinema filmi gösterimleri başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek "22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında organize edilen "Açık hava sinema geceleri, ödüllü belgesel ve sinema filmi gösterimi" başladı.

"Kültürel miras ve korumacılık" temasıyla 16-18 Eylül'de gerçekleştirilecek festival çerçevesinde düzenlenen etkinlik kapsamında, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nin bahçesinde hazırlanan açık hava sinemasında, "Uçurumun Kenarında" belgeseli ile "Babam ve Oğlum" sinema filmi izlendi.

Minderlerini alarak bahçeye gelen sinemaseverlere patlamış mısır ve gazoz ikram edildi.

Etkinlik kapsamında 15 Eylül'e kadar her gün 19.30 - 22.30 saatleri arasında film ve belgeseller gösterilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Plajda genç kıza tecavüz skandalıPlajda genç kıza tecavüz skandalı
Kan donduran anlar! Eski eşini bıçakladı, yerlerde sürükledi, darp ettiKan donduran anlar! Eski eşini bıçakladı, yerlerde sürükledi, darp etti
Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandıKarabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu

Karabük Namaz Vakitleri 8 Eylül Çarşamba

İmsak
04:47
Sabah
06:16
Öğle
12:52
İkindi
16:28
Akşam
19:19
Yatsı
20:41

Karabük Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Çarşamba

Yüksel Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Kaya Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kayserispor'un vefat eden eski başkanı Recep Mamur toprağa verildi

Kayserispor'un vefat eden eski başkanı Recep Mamur toprağa verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uşak Belediyesi 7. Geleneksel Cirit Turnuvası'nın final karşılaşması yapıldı

Uşak Belediyesi 7. Geleneksel Cirit Turnuvası'nın final karşılaşması yapıldı

Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı

Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.