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Safranbolu’da okul inşaatları devam ediyor

KARABÜK HABERLERİ  | 13.06.2020 18:32 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu’da yapım çalışmaları devam eden ve tamamlanan okul binalarında incelemelerde bulundu.İlk olarak yapımı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilen 16 derslikli Safranbolu Kanuni Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulunan Vali Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Nevzat Akbaş ile inşaat yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.Bir kısmı hayırsever iş adamı Ali Baltacı tarafından yaptırılan ve geriye kalan kısmı ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılacak olan 6 derslikli Ali Baba İlkokulunda devam eden çalışmaları gezerek incelemelerde bulunan Vali Gürel, yetkililerden bilgi aldı.Yapımı tamamlanan ve çevre düzenlemesinin ardından 2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretime başlanacak olan Harmanlar Ortaokulunda da incelemelerde bulunan Vali Gürel, "Bugün incelemelerde bulunduğumuz okullarımızı bir an önce tamamlayarak öğrencilerimizin daha modern bir ortamda eğitim almalarını sağlamış olacağız.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu’da yapım çalışmaları devam eden ve tamamlanan okul binalarında incelemelerde bulundu.
İlk olarak yapımı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilen 16 derslikli Safranbolu Kanuni Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulunan Vali Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Nevzat Akbaş ile inşaat yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bir kısmı hayırsever iş adamı Ali Baltacı tarafından yaptırılan ve geriye kalan kısmı ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılacak olan 6 derslikli Ali Baba İlkokulunda devam eden çalışmaları gezerek incelemelerde bulunan Vali Gürel, yetkililerden bilgi aldı.
Yapımı tamamlanan ve çevre düzenlemesinin ardından 2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretime başlanacak olan Harmanlar Ortaokulunda da incelemelerde bulunan Vali Gürel, "Bugün incelemelerde bulunduğumuz okullarımızı bir an önce tamamlayarak öğrencilerimizin daha modern bir ortamda eğitim almalarını sağlamış olacağız. Devletimiz çocuklarımızdan hiç bir şeyi esirgemiyor, çocuklarımızın iyi yetişebilmesi için çağın gerektirdiği her türlü altyapıyı hazırlayıp çocuklarımıza sunmaktadır. Bu okullarımızı da eğitim-öğretime kazandırdığımızda çocuklarımız dünya ile rekabet edebilecek alt yapıya sahip olacaklar" diye konuştu.

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