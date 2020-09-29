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Safranbolu’da "Okulum Temiz Belgesi" töreni

KARABÜK HABERLERİ  | 29.09.2020 17:27 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirmesi ve Enfeksiyonu Önleme" iş birliği protokolü kapsamında "Okulum Temiz Belgesi"ne başvuran ve belge almaya hak kazanan okullar için belge töreni düzenlendi.Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Salonu’nda gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Eğitim kurumlarımızda hijyen ve enfeksiyon alanlarında uzmanlaşan denetim personelleri aracılığı ile, eğitim kurumlarımızın kılavuzda belirlenen şartlara uygunluğu denetlenerek gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirmesi ve Enfeksiyonu Önleme" iş birliği protokolü kapsamında "Okulum Temiz Belgesi"ne başvuran ve belge almaya hak kazanan okullar için belge töreni düzenlendi.
Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Salonu’nda gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Eğitim kurumlarımızda hijyen ve enfeksiyon alanlarında uzmanlaşan denetim personelleri aracılığı ile, eğitim kurumlarımızın kılavuzda belirlenen şartlara uygunluğu denetlenerek gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler ve raporlamalar neticesinde kılavuza uygun şekilde eğitim kurumlarımız belge almaya hak kazanmışlardır. Belge alan eğitim kurumlarının kalite standartlarını sürdürmeleri için gereken izleme ve rehberlik çalışmaları sürdürüleceğini belirtti. Saha çalışmaları tamamlanan ve belge almaya hak kazanan 16 okulumuza bu gün belgelerini teslim ediyoruz. Belge almayan okullarımız süreçle ilgili, başvurularını tamamladılar, en kısa sürede diğer okullarımızda belgelerini alacaklardır. Hedefimiz Safranbolu’da bu belgeyi almayan okulumuzun kalmaması dedi. Bu süreçte geleceğimiz olan öğrencilerimiz için gerekli her türlü tedbirleri alıp hayata geçiren kıymetli okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve personelimize teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından tören Gümüş tarafından okul müdürlerine "Okulum Temiz" belgelerinin verilmesiyle ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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