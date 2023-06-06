Sağanağın etkilediği Sinop'ta su kesintisi devam ediyor

Kentte iki gün etkili olan sağanak sonrasında şehir merkezi ile Erfelek ilçesi ve bazı köylere içme suyunun sağlandığı Sinop-Erfelek İçme Suyu ve Arıtma Tesisi'ni su bastı.

Taşkın nedeniyle tesisteki su dolum havuzları, pompalar ve diğer elektronik cihazlar su altında kaldı. Suyun tahliye edildiği tesiste Sinop Belediyesi ekipleri, onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, AA muhabirine, meteorolojik uyarıların ardından sağanak başlamadan önce tesise su girişini kapattıklarını söyledi.

Suyun temin edildiği Erfelek Barajı'nda doluluk oranının yüzde 100'ü aşmasından ötürü taşkın yaşandığını vurgulayan Ayhan, "Karasu Deresi'nin taşması sonucu gelen su tesisimize doldu. Derenin debisinin düşmesi ve arkadaşlarımızın pompalarla müdahale etmesiyle şu an tesisimizi su altından kurtardık." dedi.

Kente ve diğer bölgelere su verebilmek için hazırlıklarının devam ettiğini anlatan Ayhan, "Tesisimizde bir sorun olmamasına karşın baraj suyundaki bulanıklık seviyesi çok yüksek. O bulanıklık seviyesinin düşmesini bekliyoruz. Normal şartlarda şehre gönderdiğimiz suyun bulanıklık seviyesi bir birimin altında. Yani 0,2 - 0,3'ün altında bir berraklıkta suyu kente verirken, şu anda barajımızdaki suyun bulanıklık seviyesi 1000 birim. Bulanıklığın biraz durulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Baraj suyundaki bulanık seviyesinin düşmesiyle kente su vereceklerini dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Eğer bunun için beklemezsek, suyu barajdan aldığımız şekliyle tesisten geçirip Sinop'a gönderirsek hem isale hattımızı hem de şehre su sağlayan tüm su depolarımızı çamur altında bırakmış olacağız. Bu bulanıklığın gitmesi de bir ayı bulacak. Ya Sinop'a suyu bugün verip musluklardan bir ay bulanık su akacak veya bir iki gün sabredeceğiz, suyun berraklık seviyesini standartlara indireceğiz, ondan sonra su vereceğiz. Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor."

