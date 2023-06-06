YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sağanağın etkilediği Sinop'ta su kesintisi devam ediyor

Sağanağın etkilediği Sinop'ta su kesintisi devam ediyor

06.06.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta etkili olan sağanağın ardından yaşanan su kesintisi devam ediyor.

Kentte iki gün etkili olan sağanak sonrasında şehir merkezi ile Erfelek ilçesi ve bazı köylere içme suyunun sağlandığı Sinop-Erfelek İçme Suyu ve Arıtma Tesisi'ni su bastı.

Taşkın nedeniyle tesisteki su dolum havuzları, pompalar ve diğer elektronik cihazlar su altında kaldı. Suyun tahliye edildiği tesiste Sinop Belediyesi ekipleri, onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, AA muhabirine, meteorolojik uyarıların ardından sağanak başlamadan önce tesise su girişini kapattıklarını söyledi.

Suyun temin edildiği Erfelek Barajı'nda doluluk oranının yüzde 100'ü aşmasından ötürü taşkın yaşandığını vurgulayan Ayhan, "Karasu Deresi'nin taşması sonucu gelen su tesisimize doldu. Derenin debisinin düşmesi ve arkadaşlarımızın pompalarla müdahale etmesiyle şu an tesisimizi su altından kurtardık." dedi.

Kente ve diğer bölgelere su verebilmek için hazırlıklarının devam ettiğini anlatan Ayhan, "Tesisimizde bir sorun olmamasına karşın baraj suyundaki bulanıklık seviyesi çok yüksek. O bulanıklık seviyesinin düşmesini bekliyoruz. Normal şartlarda şehre gönderdiğimiz suyun bulanıklık seviyesi bir birimin altında. Yani 0,2 - 0,3'ün altında bir berraklıkta suyu kente verirken, şu anda barajımızdaki suyun bulanıklık seviyesi 1000 birim. Bulanıklığın biraz durulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Baraj suyundaki bulanık seviyesinin düşmesiyle kente su vereceklerini dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Eğer bunun için beklemezsek, suyu barajdan aldığımız şekliyle tesisten geçirip Sinop'a gönderirsek hem isale hattımızı hem de şehre su sağlayan tüm su depolarımızı çamur altında bırakmış olacağız. Bu bulanıklığın gitmesi de bir ayı bulacak. Ya Sinop'a suyu bugün verip musluklardan bir ay bulanık su akacak veya bir iki gün sabredeceğiz, suyun berraklık seviyesini standartlara indireceğiz, ondan sonra su vereceğiz. Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şüpheli şahıslardan uyuşturucu çıktıŞüpheli şahıslardan uyuşturucu çıktı
Engelsiz Şehir Balıkesir Çalıştayı yapılacakEngelsiz Şehir Balıkesir Çalıştayı yapılacak
Antalya'da binlerce dekar araziye su sağlayacak Kızılaliler Göleti, bu yıl tamamlanacakAntalya'da binlerce dekar araziye su sağlayacak Kızılaliler Göleti, bu yıl tamamlanacak
Anahtar Kelimeler:
Sinop su kesintisi sağanak

Sinop Namaz Vakitleri 6 Haziran Salı

İmsak
02:55
Sabah
04:58
Öğle
12:43
İkindi
16:44
Akşam
20:18
Yatsı
22:11

Sinop Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Salı

Yavuz eczanesi
Ayancik
Merkez eczanesi
Merkez
Yildirim eczanesi
Duragan
Erfelek eczanesi
Erfelek
Yenice eczanesi
Gerze
Gizem eczanesi
Turkeli
Deva eczanesi
Boyabat
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Doktor 16 yaşındaki hastasının kahvesine spermini koydu! Ortalık karıştı

Doktor 16 yaşındaki hastasının kahvesine spermini koydu! Ortalık karıştı

Hasan Can Kaya'nın prezervatif yanıtı olay oldu! "2 bin TL" deyip ekledi

Hasan Can Kaya'nın prezervatif yanıtı olay oldu! "2 bin TL" deyip ekledi

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.