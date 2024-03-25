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Sağanak nedeniyle Şırnak-Hakkari kara yolunda çökme oluştu

AA AA
25.03.2024 07:52
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Sağanak nedeniyle Şırnak-Hakkari kara yolunun bir bölümünde çökme meydana geldi.

Sağanak nedeniyle Şırnak-Hakkari kara yolunda çökme oluştu

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludere ilçesinin Ortabağ köyü güzergahında iki tünel arasındaki yolda heyelan meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şırnak-Hakkari D-400-33 Kontrol Kesim No'lu yolun 14 -15 kilometreleri arasında saat 20.00 sıralarında aşırı yağmur nedeniyle heyelan meydana gelmiş, yolda çökmeler ve çatlaklar oluşmuştur. Yol trafiğe kapatılmıştır. Otomobil ve diğer küçük araçların kullanması için Ortabağ köyü içerisinde alternatif yol belirlenmiştir."

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