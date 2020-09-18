Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de açıklamalarda bulundu: (1)

İZMİR (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye'nin sağlık altyapısının sınandığını söyleyerek, "Türkiye bu süreçte özellikle 18 yılda oluşturduğu güçlü sağlık altyapısı ve insan gücüne yaptığı yatırımlarla kazandığı tecrübe ve özverili sağlık çalışanlarıyla başarılı bir sınav veriyor." dedi. Bakan Koca, İzmir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında gerçekleşen "Ege Bölgesi İlleri Değerlendirme Toplantısı" sonrası düzenlediği basın toplantısında bölge ve Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulundu. Koronavirüs ile hem Türkiye hem de dünyada sağlığa bakış açısının değiştiğini anlatan Koca, salgınla mücadele başta olmak üzere sağlık hizmetlerini değerlendirmek üzere illeri ziyaret ettiğini, daha önce Diyarbakır ve çevresindeki 9 ilde değerlendirme yaptıklarını, bugün de İzmir'de çalışmalarını tamamladıklarını aktardı. İzmir'i merkez alarak Manisa, Aydın, Muğla, Uşak ve Denizli illerindeki mevut durumu ve sağlık hizmetlerini detaylarıyla değerlendirdiklerini söyleyen Koca, "Koronavirüs salgını ülkemizin sağlık altyapısının sınandığı bir dönem. Türkiye bu süreçte özelikle son 18 yılda oluşturduğu güçlü sağlık altyapısı ve insan gücüne yaptığı yatırımlarla kazandığı tecrübe ve özverili sağlık çalışanlarıyla başarılı bir sınav veriyor. Ülkemiz yerli üretim kapasitesiyle tüm dünyanın malzeme ve ilaca erişimde zorluklar yaşadığı bu dönemde öncelikle kendi ihtiyacını karşıladı sonra da 150'den fazla ülkeye tıbbi malzeme, ilaç hatta solunum cihazı yardımında bulunabildi. Bu imkanlarla gurur duymak tüm vatandaşlarımız hakkı." dedi.

Bakan Koca, tüm dünyanın koronavirüsün yol açtığı hastalığın tedavisi ve bağışıklık kazandırmak için yoğun bir arayış içinde olduğunu hatırlatarak günümüze kadar umut veren çalışmalara kesin olarak ulaşılamadığını belirtti. Türkiye'nin dünyadaki gelişmeleri yakından izlediğine işaret eden Koca, şöyle konuştu: "Ülkemiz dünyanın tecrübelerini dikkatle inceleyerek bilim insanlarının çalışmaları ile kendi tedavi protokollerini geliştirmiştir. Erken başlanan ilaç tedavileri ve hastane bakımları sayesinde tedavi açısından en başarılı ülkeler arasına girmiştir. Bu sayede can kayıplarımızı düşük seviyede tutmayı başardık. Sıkı tedbirlerle belirli seviyelere düşürdüğümüz rakamlar son aylarda tekrar yükselmeye başladı. Bazı illerimizde yer yer hızlı hasta artışından kaynaklanan sorunlar tespit ettik. Sıkıntı yaşanan illerimizle bizzat ilgilendik. Hasta taleplerinin karşılanmasında darboğaz görülen illerin sağlık altyapı ihtiyaçlarına da hızla müdahale ettik. Yatak, cihaz, malzeme ve personel takviyesi yaparak kapasite artırımı sağladık. Öncelikli illerde alınan tedbirlerin etkisinin değerlendirilmesi sonucu bazı tedbirlerin hasta sayısını azaltmadaki rolünü yakından müşahede ettik. Bu tedbirleri yurt çapında yaygın olarak uygulamaya çalışıyoruz."

- Bölgedeki mücadelede son rakamlar Vali, sağlık il müdürleri ve başhekimlerle yaptıkları toplantının sonuçlarını da kamuoyuna duyuran Bakan Koca, şu bilgileri verdi: "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil görülüyor. Muğla'da son 1 ayda vaka sayısı stabil seyrediyor. Denizli'de son aya göre yüzde 60 oranında artış görüyoruz. Uşak'ta ise son hafta yüzde 40 vaka artışı görülüyor. Hasta yatak kapasitelerimiz ve yoğun bakım yataklarımızı değerlendirdiğimizde İzmir'de bugün erişkin yoğun bakım yatak sayımıza 8 yatak ilave ettik. İzmir'de erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 46. Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 75. Solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 49. Aydın'da yatak doluluk oranımız yüzde 42, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 63, solunum cihazı doluluk oranımız ise 38. Aydın'da ayrıca 42 erişkin yoğun bakım yatağı ilave ediyoruz. Manisa'da erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 57, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 32. Manisa'da yoğun bakım yatak sayımıza ilave 42 yoğun bakım yatağı ilave ediyoruz. Muğla'da erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 43, yoğun bakım doluluk oranı 59, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 60. Muğla'da yoğun bakım yatak sayımıza 32 ünite ilave ediyoruz. Uşak'ta erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 39, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 56, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 17. Uşak'ta mevcut yoğun bakım yataklarımıza 20 tane ilave ediyoruz. Denizli'de ise yatak doluluk oranımız 46, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 49. Denizli'ye 20 yoğun bakım yatak ilavesi yapılacak."