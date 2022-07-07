Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da öldürülen doktorla ilgili konuştu:

KAYSERİ (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin, "Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli." dedi.

Karakaya'nın, Kayseri'nin Develi ilçesindeki cenaze törenine katılan Koca, Şehir Mezarlığında gazetecilerin sorusu üzerine, tarifsiz bir acı yaşadıklarını, başkasının yaşamını korumak için yemin eden bir hekimin canına kıyıldığını söyledi.

Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekimin hayattan kopartıldığını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Canice katledildi. Şehidimiz, doktor Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine, yakınlarına, sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım, hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli. Devlet iradesinin bütün gücüyle yanımızda olduğunu bilelim. Vatandaşlarımıza, halkımıza özellikle hekim arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza daha çok saygı ve özellikle önemli bir tutum bekliyorum. Sağlık çalışanlarımıza, hekim arkadaşlarımıza kalkan her el toplumumuzun, halkımızın canına kast etmiş anlamına gelir. Milletimiz başı sağ olsun." diye konuştu.

Ağabey Mehmet Murat Karakaya da 23 yıllık doktor olan kardeşinin bugüne kadar fedakarca çalıştığını dile getirdi.

Kardeşinin çalıştığı tüm hastanelerdeki vatandaşların buna şahit olduğunu anlatan Karakaya, "Biz kardeşimizle yılda 7 gün bile tatil yapamadık, vakit geçiremedik. Pazar günü üç saatlik bir görüşme yaptık, 'Bayram izni alamayacağım, nöbetlerim var.' dedi. Pazar günü Konya'ya döndü, çarşamba günü şehit oldu. Sağlık Bakanı'mız yanımızda, Cumhurbaşkanı'mız aradı, bakanlarımız aradı. Sağlık çalışanlarımız emin olsun Ekrem kardeşimiz çalıştı, gayret gösterdi. Bin resmi hastası varsa bin de gayri resmi hastası vardı. Ayak ağrılarından boğaz ağrılarına kadar herkesin sorularına cevap verirdi ya da doktor önerirdi. İmanlıydı, ihlaslıydı, ibadetine devam ederdi, beş vakit namazlıydı, milletin derdiyle dertlenirdi. Mevlam rahmet eylesin, bizlere de metanet versin." dedi.

