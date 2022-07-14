Sağlık Bakanı Koca, 24 hastanede daha yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 hastanede daha yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini duyurdu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık kurumlarının güvenliği için giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işleri olduğunu belirterek, "Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak." bilgisini verdi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz