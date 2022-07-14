YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sağlık Bakanı Koca, 24 hastanede daha yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini bildirdi

Sağlık Bakanı Koca, 24 hastanede daha yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini bildirdi

14.07.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca, 24 hastanede daha yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 hastanede daha yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık kurumlarının güvenliği için giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işleri olduğunu belirterek, "Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak." bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihi direnişin üzerinden 6 yıl geçtiTarihi direnişin üzerinden 6 yıl geçti
Şehidin eşi düğün gününde düğünlerinin yapılacağı salonda mevlit okuttuŞehidin eşi düğün gününde düğünlerinin yapılacağı salonda mevlit okuttu
İzmir'de "köpek" tartışmasında komşularını öldüren şüphelinin ağabeyi de tutuklandıİzmir'de "köpek" tartışmasında komşularını öldüren şüphelinin ağabeyi de tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanı fahrettin koca

Ankara Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:25
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:24
Yatsı
22:07
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yürek burkan görüntüler! Biyolojik oğlu olmadığını anlayınca...

Yürek burkan görüntüler! Biyolojik oğlu olmadığını anlayınca...

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.