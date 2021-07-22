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Sağlık Bakanı Koca: "Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık"

22.07.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca: "Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. Zayıf noktamız, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplumun yüzde 63'ünün en az bir doz aşısını olduğuna işaret etti.

"Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. Zayıf noktamız, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir." ifadelerini kullanan Koca, "Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım." çağrısında bulundu.

Vaka sayılarının bir gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerle bildiklerinin altını çizen Koca, şunları kaydetti:

"Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri, uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım."

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