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Sağlık Bakanı Koca, filyasyon ekiplerinin zorlu kış şartlarındaki çalışmasını paylaştı

22.01.2021 19:08 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, filyasyon ekiplerinin zorlu kış şartlarındaki çalışmasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında filyasyon ekiplerinin zorlu kış şartlarındaki çalışmalarının yer aldığı görüntüleri paylaştı.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Salgının yıkıcı etkisini durdurmak için filyasyon ekibimiz çetin kış şartlarında da görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyorlar. Sağlık ordumuzun inanç ve azmi güven veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımdaki, filyasyon ekiplerinin zorlu kış şartlarındaki çalışmalarının görüldüğü videoda, şu ifadeler yer alıyor:

"Koronavirüsle mücadelede önemli yeri olan filyasyon çalışmaları, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü Tunceli'de hız kesmeden devam ediyor. Filyasyon görevlileri, evlerinde izole edilen Kovid-19 hastalarıyla temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için 51 ekip ve 100 kişiden fazla sağlık çalışanı ile virüsün izini sürüyor."

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