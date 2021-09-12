Sağlık Bakanı Koca: "Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Eylül 1980 darbesinin, insanların hayatına, Türkiye'nin yıllarına mal olduğunu belirterek, "Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak." ifadelerini kullandı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Eylül 1980 darbesi, insanların hayatına, Türkiye'nin yıllarına mal oldu. 15 Temmuz gecesi yeni bir darbeye geçit vermeyerek, darbecilikle de hesaplaşmamızı yaptık. Demokrasi ruhumuz dipdiri. Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak." değerlendirmesini yaptı.
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