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Sağlık Bakanı Koca, KKTC'den mevkidaşıyla görüştü

02.08.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca, KKTC'den mevkidaşıyla görüştü

Sağlık Bakanı Koca, KKTC'den mevkidaşıyla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ile bir araya geldi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede mevcut işbirliği çalışmaları ve yeni projeleri ele aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Bakana değerli ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Türkiye, her alanda olduğu gibi, sağlık alanında da Kıbrıs Türklerinin yanındadır."

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Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanı fahrettin koca

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