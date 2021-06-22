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Sağlık Bakanı Koca: "Kovid-19 aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi, ilk randevular yarın"

22.06.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca: "Kovid-19 aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi, ilk randevular yarın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırının 25'e indiğini, yarından itibaren randevuların alınabileceğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin." ifadelerini kullandı.

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