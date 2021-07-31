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Sağlık Bakanı Koca, Mersin'de yangınlardan etkilenen 132 kişinin tedavisinin tamamlandığını açıkladı

31.07.2021 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca, Mersin'de yangınlardan etkilenen 132 kişinin tedavisinin tamamlandığını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Silifke ve Aydıncık halkına, tüm ülkemize, sağlık çalışanlarımız adına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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