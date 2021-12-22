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Sağlık Bakanı Koca Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti

22.12.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Koca, kentteki temasları kapsamında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti. Hastane ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Koca, burada tedavi gören hastaları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çocuk servisindeki hastalarla yakından ilgilenen Koca, tedavi süreçleriyle ilgili doktorlardan bilgi alarak çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretler sırasında Bakan Koca'ya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ve diğer ilgililer eşlik etti.

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