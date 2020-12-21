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Sağlık Bakanı Koca, vaka sayıları düşen 4 ildeki son verileri paylaştı:

ANKARA HABERLERİ  | 21.12.2020 23:33 | Son Güncelleme

"Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ'da salgının seyri ile ilgili tedbirleri ele aldık. Günlük vaka düşüşlerimiz devam ediyor. Bu durum, hastane ve yoğun bakım yüklerine de yansıyor" - "Önümüzdeki günlerde vefat sayılarına da etkisini görmeyi bekliyoruz. Filyasyon ekiplerimiz temaslı taramasını kesintisiz sürdürüyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ'da günlük vaka düşüşlerinin devam ettiğini belirterek "Bu durum, hastane ve yoğun bakım yüklerine de yansıyor. Önümüzdeki günlerde vefat sayılarına da etkisini görmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile yaptıkları çevrim içi toplantıda bu illerdeki salgının seyrini gözden geçirdiklerini belirtti.

Toplantıda, 4 ildeki tedbirleri de ele aldıklarını belirten Koca, "Günlük vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyum netice veriyor. Mücadeleye ısrarla devam edelim." değerlendirmesini yaptı.

Koca, bu illerdeki günlük vaka düşüşlerinin hastane ve yoğun bakım yüklerine yansıdığına işaret ederek "Önümüzdeki günlerde vefat sayılarına da etkisini görmeyi bekliyoruz. Filyasyon ekiplerimiz temaslı taramasını kesintisiz sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

- "Ara vermeden mücadeleye devam"

Bakan Koca'nın "şehirlerimizde pandemi ve tedbirler" başlığıyla 4 ildeki son durumu paylaştığı veriler şöyle:

"Bursa'da günlük vaka sayısında son bir hafta içinde yüzde 50 düşüş oldu. Yatak doluluk oranı yüzde 55, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73.

Konya'da vaka düşüşü yüzde 50, yatak doluluğu yüzde 52, yoğun bakım doluluğu yüzde 66.

Kayseri'de vaka düşüşü yüzde 35, yatak doluluğu yüzde 58, yoğun bakım doluluğu yüzde 67.

Tekirdağ'da vaka düşüşü yüzde 60, yatak doluluğu yüzde 43, yoğun bakım doluluğu yüzde 59."

Sağlık Bakanı Koca, el birliğiyle mücadele, tedbirlere sıkı uyulmasının yanı sıra ilave yerel tedbirlerin hızlı ve zamanında devreye girmesiyle sonuç almanın daha kolay olduğuna işaret ederek "Ara vermeden mücadeleye devam, birlikte kazanacağız." ifadesine yer verdi.

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