Sağlık Bakanı Koca, vaka sayıları düşen 4 ildeki son verileri paylaştı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ'da günlük vaka düşüşlerinin devam ettiğini belirterek "Bu durum, hastane ve yoğun bakım yüklerine de yansıyor. Önümüzdeki günlerde vefat sayılarına da etkisini görmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile yaptıkları çevrim içi toplantıda bu illerdeki salgının seyrini gözden geçirdiklerini belirtti.

Toplantıda, 4 ildeki tedbirleri de ele aldıklarını belirten Koca, "Günlük vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyum netice veriyor. Mücadeleye ısrarla devam edelim." değerlendirmesini yaptı.

Koca, bu illerdeki günlük vaka düşüşlerinin hastane ve yoğun bakım yüklerine yansıdığına işaret ederek "Önümüzdeki günlerde vefat sayılarına da etkisini görmeyi bekliyoruz. Filyasyon ekiplerimiz temaslı taramasını kesintisiz sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

- "Ara vermeden mücadeleye devam"