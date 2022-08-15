Sağlık Bakanı Koca'dan "Beyaz Reform" paylaşımı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştuğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Beyaz Reform" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Doktorlar, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu. Emeklilik ek ödemesi, beklenen pirim etkisinden daha yüksek. Kazanım, tamamı emekliliğe sayılacak 'tek kalem maaş' talebinin üzerindedir."



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