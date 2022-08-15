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Sağlık Bakanı Koca'dan "Beyaz Reform" paylaşımı:

15.08.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Doktorlar, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu. Emeklilik ek ödemesi, beklenen pirim etkisinden daha yüksek. Kazanım, tamamı emekliliğe sayılacak 'tek kalem maaş' talebinin üzerindedir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştuğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Beyaz Reform" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Doktorlar, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu. Emeklilik ek ödemesi, beklenen pirim etkisinden daha yüksek. Kazanım, tamamı emekliliğe sayılacak 'tek kalem maaş' talebinin üzerindedir."

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doktorlar emeklilik maaşı sağlık bakanı fahrettin koca

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