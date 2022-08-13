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  4. Sağlık Bakanı Koca'dan "Ek Ödeme Yönetmeliği" paylaşımı:

Sağlık Bakanı Koca'dan "Ek Ödeme Yönetmeliği" paylaşımı:

13.08.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi. Sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna 'beyaz reform' diyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Ek Ödeme Yönetmeliğini "beyaz reform" olarak nitelendirerek "Bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi. Sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımında, "bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi." değerlendirmesinde bulunan Koca, şunları kaydetti:

"Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna 'beyaz reform' diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustos'a bırakıyoruz."

Koca, "Performansa göre Ek Ödeme Yönetmeliği"nin yürürlükten kaldırıldığını belirterek ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildiğini vurguladı.

Yönetmeliğin içeriğine ilişkin ise Koca, "Mahsuplaşma uygulamada tamamen kaldırılmıştır. Ne sabit ödemede ne de taban ödemede mahsuplaşma olmayacak. Hastanelerde bireysel iş yüküne bağlı teşvik ödemesi yapılacak. Sunulan en küçük hizmetin karşılığı olacak. Bir tek girişim bile, sağlık çalışanının teşvik ödemesine yansıyacak." ifadelerini kullandı.

Koca, döner sermayede taban ödemesi ile yeni bir sabit ek ödeme oluşturulduğunu ve 15 Ağustos'tan itibaren ödenecek olan taban ödemesinin, eylül ayı itibarıyla maaşla birlikte bordroda yer alacağını belirterek "Taban ek ödemesi, yıllık izinde 12 gün için ve hastalık sebebiyle raporlu olma durumunda da geçerli olacak, kesilmeyecek." ifadelerine yer verdi.

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