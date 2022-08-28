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  4. Sağlık Bakanı Koca'dan trafikte ambulanslara öncelik çağrısı:

Sağlık Bakanı Koca'dan trafikte ambulanslara öncelik çağrısı:

28.08.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir minibüs sürücüsünün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesini değerlendirirken, "Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa'daki olayda ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası kesildiğini açıkladı. Konuyu takibi için teşekkür ederim. Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız." açıklamasını paylaştı.

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ambulans sağlık bakanı fahrettin koca

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