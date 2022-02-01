YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesi hayatını kaybetti

01.02.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan babaannesi Fatma Koca yaşamını yitirdi.

Ömeranlı Mahallesi'ndeki evinde akşam saatlerinde 86 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybeden Fatma Koca'nın cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

Vefat haberini Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver sosyal medya hesabından paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

Cenaze törenine Bakan Koca'nın da katılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakkabı üretimini artık mevsimler değil moda şekillendiriyorAyakkabı üretimini artık mevsimler değil moda şekillendiriyor
Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyorTrakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
Düzce'de FETÖ hükümlüsü yakalandıDüzce'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

Konya Namaz Vakitleri 1 Şubat Salı

İmsak
06:25
Sabah
07:48
Öğle
13:09
İkindi
15:55
Akşam
18:20
Yatsı
19:37
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

Yaşananlara tepki! "Reyting uğruna..."

Yaşananlara tepki! "Reyting uğruna..."

Faturayı görünce ağzını bozdu

Faturayı görünce ağzını bozdu

Yıllar sonra gelen paylaşım! Notu olay oldu

Yıllar sonra gelen paylaşım! Notu olay oldu

Sadece 9 yaşında! Afrika’nın multimilyoner çocuğu...

Sadece 9 yaşında! Afrika’nın multimilyoner çocuğu...

Doğalgaz faturasını açıklayıp sitem etti! Önlemini paylaştı

Doğalgaz faturasını açıklayıp sitem etti! Önlemini paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.