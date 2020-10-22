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Sağlık Bakanı Koca’ya bilgi verdiler

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.10.2020 11:06 | Son Güncelleme

Kütaya Valisi Ali Çelik, milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret ederek, yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatıyla alakalı bilgi sundular.Hastanelerin durumu, sağlık yatırımları ile Covid-19 mücadelesinde yürütülen çalışmaların istişare edildiği ziyarette, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ve Simav Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyesi Şener Kazcıoğlu da eşlik etti.Kütahya’nın taleplerini ve ihtiyaçlarını paylaşan heyet, Bakan Koca’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Koca’ya bilgi verdiler

Kütaya Valisi Ali Çelik, milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret ederek, yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatıyla alakalı bilgi sundular.
Hastanelerin durumu, sağlık yatırımları ile Covid-19 mücadelesinde yürütülen çalışmaların istişare edildiği ziyarette, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ve Simav Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyesi Şener Kazcıoğlu da eşlik etti.
Kütahya’nın taleplerini ve ihtiyaçlarını paylaşan heyet, Bakan Koca’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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