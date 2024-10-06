Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotuna tepki! Zeynep Sever sitem etti: Gerçekten korkunç

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sağlıklı olan normal doğumdur” temalı kamu spotu sosyal medyada kadınlar tarafından tepki çekti.

Marie Claire'de yer alan derlemede "Özellikle sezaryen doğum yapan kadınlar normal bir doğum yapmamış gibi bir baskıya maruz kalıyor. Sezaryen, vajinal ya da epidural destekli bir doğum... Bunların hepsi “normal doğum”dur ve kadınların isteklerine, bedenlerinin ihtiyaçlarına ve sağlık durumlarına göre doğum yöntemlerinde seçim yapma hakları vardır" dendi.

Kadınlar bakanlık tarafından yürütülen kampanyaya tepki göstererek kamu spotunun kaldırılmasını istedi.

Hamile olan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever de bu kampanyaya sessiz kalmadı.

"TEKNİK OLARAK VASAT..."

Zeynep Sever Demirel "İki defa normal doğum yapan hatta 2. bebeğini evde doğumla dünyaya getiren bir anne olarak kişisel görüşüm vajinal doğumun daha sağlıklı olduğu. Fakat malum reklam filmi gerçekten korkunç. Normal doğum bence de teşvik edilmeli. Ancak tamamen anneyi hedef alan ve sorumluluğu sadece kadına yükleyen bir bakış açısıyla değil" dedi.

Ünlü isim devamında "Normal doğum isteyip de yapamayan bir sürü anne var onlara hissettirdiği suçluluk duygusunu düşünmedi mi kimse? Öte yandan bu bir tercih de olabilir. Senaryo saçmalıklarla dolu, teknik olarak vasat verdiği mesaj itibarıyla amacından uzaklaşmış bir kamu spotu olmuş" ifadelerini kullandı.