Mazhar Alanson kızını kaybetti! Eşi Biricik Suden'in paylaşımı yine gündemde: Ayıptır

Mazhar Alanson evlat acısıyla sarsıldı. Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson yaşamını yitirdi. 50 yaşındaki Eda Alanson ani hastalığı nedeniyle, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Alanson'un cenazesi ailesi tarafından teslim alınındı. 74 yaşındaki usta sanatçı, başrolünü Güven Kıraç’la paylaştığı “Kirpi” isimli filmde metin yazarlığı yapan kızıyla birlikte kamera karşısına geçmişti.

Mazhar Alanson'un acı kaybı sonrası eşi Biricik Suden ilginç bir paylaşımda bulundu. Yorumları ve spor paylaşımlarıyla adından söz ettiren Suden eşini arayacak olanlara sosyal medyadan seslendi.

Biricik Suden mesajında taziye araması yapanlara seslenerek "Bir tek ricam olacak Mazhar'ı aryıp ağlama halleri olmasın lütfen. Ayıptır destek değildir bence gerçek de değildir ama hadi diyelim ki öyle... Büsbütün üzmek olmamalı hedefiniz" dedi.