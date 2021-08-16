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Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 aşı uygulamasında yeni kararlar alındı

16.08.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere aşı hakkı tanımlandı - Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı verildi

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığınca, salgınla mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi için Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı.

Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise dördüncü doz aşı hakkı verildi.

Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.

Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.

- PCR testi pozitif çıkanlar bir ay sonra aşı olabilecek

PCR testi pozitif çıkan kişiler, daha önce, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Aşı

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