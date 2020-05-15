Sağlık Bakanlığından oyuncak mağazalarında Kovid-19'dan korunma rehberi

Çalışan personelin Kovid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanacak. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel olduğunda çalıştırılmayacak.

Bu süreçte oyuncak mağazalarının görünür bir yerine Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler asılacak.

Oyuncak mağazalarının toplum tarafından sıklıkla kullanılan, ürünlerle temas edilen, iş yeri alanlarının küçüklüğü veya kalabalıklığı nedeniyle sosyal mesafeyi korumanın zorlaşacağı alanlar olduğu belirtilen rehberde, Kovid-19'a ilişkin kontrollü normalleşme sürecinde, müşteri gereksinimlerinin mümkün olduğunca telefon ve internet üzerinden karşılanması önerildi.

Sağlık Bakanlığı nca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, oyuncak mağazalarında müşterilerin ürünlerle teması azaltılacak, mağazalarda, çocuklar için oyun, eğlence makineleri varsa bu makineler kullanıma kapatılacak.

Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirecek. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılacak.

Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanacak. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacak, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılacak. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterli olacak.

Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korunacak ve maske takılması sürdürülecek. Yemek yerken ya da su, çay, kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanacak.

- Maskesiz müşteri alınmayacak

Müşterilerin mağazanın girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanacak.