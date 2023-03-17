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Sağlık çalışanı Alman karı koca Hatay'da gönüllü hizmet veriyor

17.03.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenlere destek vermek için Almanya'dan gelen sağlık çalışanı çift, Hatay'ın İskenderun ilçesinde kurulan sahra hastanesinde gönüllü olarak çalışıyor.

Alman vatandaşı 58 yaşındaki sağlık teknikeri Thomas Lorenz ile 56 yaşındaki hemşire eşi Silke Lorenz, 20 gün önce Türkiye'ye geldi.

Kiraladıkları panelvanı tıbbi malzemelerle dolduran çift, ilk olarak Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzedelere mobil olarak ilk yardım, yara bakımı gibi sağlık hizmetleri verdi. Çift, daha sonra İskenderun'daki Karaağaç Mahallesi'nde bulunan sahra hastanesinde çalışmaya başladı.

Silke Lorenz, AA muhabirine, 2 yıl önce Almanya'da yaşanan sel felaketinde de gönüllü görev yaptığını ve acil durumlara alışık olduğunu söyledi.

Birçok yaralıya müdahale ettiklerini dile getiren Lorenz, "İnsanları tedavi ederken önceliği hangisine vereceğimi bazen bilemediğim için o beni zorladı. Hastanede de ihtiyaç olan her istasyonda bulunmaya çalışıyorum. Çoğunlukla ağrısı ve kaşıntısı olanları bana yönlendiriyorlar. Ben de kremlerle yardımcı oluyorum." dedi.

İskenderun'da birçok dost kazandığını ifade eden Lorenz, şöyle devam etti:

"Birçok insan kalbimizde yer etti. Çok dostluklar da götüreceğim buradan. Çeviri programıyla anlaşıyoruz belki ama onları kalbimde taşıyacağım. Birçok anım var. İnsanların bana sarılışını unutamam. Ben onlara tedavi uyguladıktan sonra bana sarılarak teşekkür ediyorlar. Bütün Türk halkına teşekkür etmek istiyorum. Bizi böyle bir misafirperverlikle kucakladıkları için."

Lorenz, Antakya ilçesinde çok sayıda akrabasını kaybeden bir kişinin yardım etmek için koşuşturmasını asla unutmayacağını da sözlerine ekledi.

Thomas Lorenz de aile bütçesi ile depremzedelerin yanında olmak için geldiklerini ifade ederek, "İhtiyacı olan insanlara ailecek yardım etmemiz gerektiğini düşündük. İlk düşüncem bu oldu. Deprem bölgesini görünce çok üzüldük. Arabamızın bagajına koyduğumuz sağlık malzemeleri ile sokak sokak gezip yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hemşire alman sağlik

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