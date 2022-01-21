Sağlık çalışanları İstanbul'da öldürülen Ömür Hemşire için bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal'da sağlık çalışanları, hemşire Ömür Erez'in öldürülmesini protesto etti.

Kartal'da 10 Nolu Aile Sağlık Merkezi önünde toplanan sağlık çalışanları, "Sağlık için ter dökenler, sağlıkta şiddet yüzünden can veriyor" yazılı bir pankart taşıdı.

Grup adına açıklama yapan İstanbul Aile Sağlığı- Sağlık Memuru - Acil Tıp Teknisyeni - Hemşire ve Ebe Derneği (İSAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Vildan Aydın, Türkiye'de son 6 ayda sağlık çalışanlarına yönelik 200'e yakın şiddet olayı yaşandığını kaydetti.

Marketten alışveriş yapanların bile güvenlik kontrolünden geçirildiğine dikkati çeken Aydın, "Sağlık kurumları ve çalışanları neden bu kadar savunmasız, korunaksız bırakılıyor?" diye sordu.

Vildan Aydın, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karışanlara sağlık hizmeti verilmemesini de içeren bir takım caydırıcı önlemler beklediklerini söyledi.

