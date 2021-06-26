Sağlık çalışanları Munzur Çayı'nda kürek çekerek uyuşturucuyla mücadeleye destek verdi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de sağlık çalışanları "26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla Munzur Çayı'nda rafting etkinliği düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde organize edilen etkinlikte, yaklaşık 30 sağlık personeli Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi'nde bir araya geldi.

Daha sonra Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Siliç Köprüsü mevkisine geçen sağlık çalışanları, burada botları Munzur Çayı'na indirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenör Ekrem Canpolat'tan bir süre eğitim alan sağlık çalışanları, ardından "Sağlıklı Toplum Mutlu Bir Gelecek İçin Madde Kullanımına Hayır" pankartı açtı.

Kask ve kıyafetlerini giyen sağlık çalışanları, botlarla 10 kilometrelik parkurda kürek çekti.

- "Gençlerimizi spor yapmaya davet ediyoruz"

İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla rafting organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikte vatandaşları bilgilendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Özdemir, "Uyuşturucu ile mücadele kapsamında biliyoruz ki en önemli şey bir şeyin yerine ekstra aktivite koymaktır. Burada özellikle şehrimizin güzelliklerinden olan Munzur Çayı'ndan faydalanarak rafting aktivitesiyle gençlerimizi, vatandaşlarımızı spor yapmaya ve sosyal aktivitelere katılmaya davet ediyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er de farkındalık oluşturmak amacıyla güzel bir etkinlik yaptıklarını anlattı.

Türkiye'nin dört bir yanında yaşayanların Tunceli'nin güzelliklerini görmesi gerektiğini belirten Er, "Spor, rafting ve sosyal etkinlikler varken gençlerimizin uyuşturucu içinde olumsuz tavır ve davranışlarda bulunması hepimizi üzüyor. Bunun için birlikte çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Gençlerimizi etkinliklerimize, gençlik merkezlerimize, tesislerimize ve rafting parkurlarımıza bekliyoruz." diye konuştu.

