Sağlık çalışanları tahta parçasından saat, kola kutusundan ev maketi yaptı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü çalışanları, atık malzemeleri hediyelik eşyalara dönüştürdü.

Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğünde doktor, hemşire ve memur olarak görev yapan 9 kişi, atık malzemelerden çanta, köy evi maketi ve şamdan gibi hediyelik eşyalar yaptı.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında yapılan eserler Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'nde sergilendi.

Serginin açılışını yapan İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, sağlık çalışanların atık tahta parçalarından saat, kola kutusundan ev maketi, boya atıklarından resim ile naylon parçalarından çanta gibi eşyalar ortaya koyduğunu söyledi.

Çalışanların atıkları geri dönüşüme kazandırarak doğanın kirlenmesini engellediğini vurgulayan Oruç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde başlayan Sıfır Atık Projesi kapsamında tüm atık malzemelerimizi ayrıştırıyoruz. Atıklarımızın doğayı kirletmemesi için her türlü farkındalık çalışmasını yapacağız." dedi.

Oruç, vatandaşların da evlerinde kullandığı özellikle atık yağları ayrıştırmasını isteyerek "Bu yağlar suyumuzu kirletiyor. Buna özellikle dikkat etmelerini istiyoruz. Ayrıca evdeki plastik, kağıt ve metal atıkları da geri kazandırabilir ya da bu atıkları ayrıştırırsak tekrar kullanılabilirler. Plastik kullanımını minimuma indirelim, cam kullanalım. Bunları yaparsak doğaya zarar vermemiş oluruz." diye konuştu.

Aydın Acar da eline geçen tüm atık malzemeleri geri dönüştürdüğünü belirterek "Evlerde, kenarda duran atıl tüm malzemelerden bir ürün çıkarmaya çalışıyorum. Ağaç parçalarından saat, şamdan ve lambalar; demir parçalarından saatler, asfalt kesme makinesinden bıçak üretiyorum. Hobi olarak yapıyorum bu işi, yaptığım ürünleri de yakınlarıma hediye ediyorum." ifadesini kullandı.

