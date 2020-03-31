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Sağlık çalışanlarına büyük jest

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.03.2020 12:18 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını sonrasında Pınarbaşı Devlet Hastanesi’nde yoğun çaba harcayan sağlık çalışanlarına Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu jestte bulundu.Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye’de de etkili olan korona virüs salgını sonrasında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek sürüyor.

Korona virüs salgını sonrasında Pınarbaşı Devlet Hastanesi’nde yoğun çaba harcayan sağlık çalışanlarına Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu jestte bulundu.
Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye’de de etkili olan korona virüs salgını sonrasında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek sürüyor. Salgının Türkiye’de görülmesinin ardından büyük çaba gösteren Pınarbaşı Devlet Hastanesi çalışanlarına Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu jestte bulundu. Gönderilen paketleri teslim alan sağlık çalışanları adına teşekkür eden Başhekim Mustafa Arık, "Saygıdeğer Belediye Başkanımız Menduh Uzunluoğlu, ’Biz korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarımızı sadece alkışlamıyoruz’ diyerek moral ve motivasyon olması amacıyla sağlık çalışanlarımıza jestte bulundu. Yaptıkları jest için teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadesinde bulundu.

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Kocasinan
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Özsoy Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Burcu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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Kocasinan
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