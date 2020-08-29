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Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım yılsonuna kadar sürecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.08.2020 16:49 | Son Güncelleme

Sağlık çalışanları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma araçları ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.Kamu ve özel sektör sağlık çalışanlarının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları ve kamuya ait sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanabileceği, Resmi Gazete’de yayınlanan kararla duyuruldu.

Sağlık çalışanları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma araçları ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.
Kamu ve özel sektör sağlık çalışanlarının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları ve kamuya ait sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanabileceği, Resmi Gazete’de yayınlanan kararla duyuruldu. Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışanların toplu taşıma ve kamuya ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanma süresi 31 Ağustos’ta sona eriyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bu süre yıl sonuna kadar uzatıldı.
Yeni yayınlanan kararla kamu ve özel sektör sağlık çalışanları, Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarıyla 2020 yılı sonuna kadar ücretsiz seyahat etmeye devam edebilecek.

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Bilge Eczanesi
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Yenicuma Eczanesi
Izmit
Özdecan Eczanesi
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Şifa Eczanesi
Karamursel
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Cayirova
Çınar Eczanesi
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