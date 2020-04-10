YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Sağlık çalışanlarından acil koduyla çağırdıkları polislere pastalı sürpriz

Sağlık çalışanlarından acil koduyla çağırdıkları polislere pastalı sürpriz

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 10.04.2020 21:13 | Son Güncelleme

Sağlık çalışanlarından acil koduyla çağırdıkları polislere pastalı sürpriz

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kavga ihbarına giden polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendilerini pastayla bekleyen sağlık çalışanlarıyla karşılaştı.

Sandıklı ilçesinde görev yapan 112 Acil Servis ekibi, polislere sürpriz kutlama yapmak istedi.

İlçede 1 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonundan, 155 Polis Hattı'na beyaz kodla sağlık çalışanına kalabalık bir grup tarafından saldırı olduğu ihbarında bulunuldu.

İki araçla olay yerine giden polis ekipleri, kendilerini bekleyen sağlık çalışanlarıyla karşılaştı.

Ekipler, kendilerine pastalı kutlama yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar sağlık çalışanları Sandıklı Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175.yılı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Kartepe Belediyesi girişine ateş ölçerli önlem

Kartepe Belediyesi girişine ateş ölçerli önlem

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

73 Yaşındaki Ali amca, maaşının 200 lirasını kampanyaya bağışladı

73 Yaşındaki Ali amca, maaşının 200 lirasını kampanyaya bağışladı

Ordu'daki 4 büyüklüğünde deprem

Ordu'daki 4 büyüklüğünde deprem

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:56
Sabah
06:22
Öğle
13:04
İkindi
16:43
Akşam
19:37
Yatsı
20:57

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Mert Eczanesi
Merkez
Özteke Eczanesi
Merkez
Selin Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Bolvadin
Hilal Eczanesi
Cobanlar
Mezgil Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.