Sağlık çalışanlarından Fatma Şahin’e teşekkür

Türkiye korona virüs tehdidine karşı 24 saat fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışlarken, Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, "Sağlık çalışanlarına alkış yetmez" dedi. Arayıcı, korona virüs salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım müjdesi veren Fatma Şahin’e de teşekkür etti.

Türkiye korona virüs tehdidine karşı 24 saat fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışlarken, Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, sağlık çalışanların bazı haklarında düzenlemeye gidilmesini talep etti. Arayıcı, sağlık çalışanlara ücretsiz ulaşım müjdesi veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e de teşekkür etti.

“Sağlıkçılar en zor ortamda görev yapıyor”

Sağlık hizmetlerinin kutsal bir görev olduğunu belirten Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, "Sağlık çalışanları olarak savaşta, depremde, salgında, yangında, soğukta, sıcakta daha doğrusu insanların bulunmak istemediği hemen her ortamda büyük bir özveri ile görev yapıyoruz. Yaşam hakkının en kutsal hak olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de kutsal bir görevi yerine getirmekten onur ve gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.