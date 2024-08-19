'Sağlık durumu hiç iyi değil! 700 - 800 gram verdi' Dilan Polat'ın tahliye kararına kardeşi Sıla Doğu'dan dikkat çeken yorum

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, Polat'ın tahliyesi ile ilgili konuştu. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında açılan dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Bu karar sonrası açıklama yapan Doğu'nun ifadeleri dikkat çekti.

"Öncelikle Türk adaletine çok teşekkür ediyorum. Şükürler olsun dualarımız da kabul oldu" diyen Sıla Doğu, Dilan Polat'ın sağlık durumuyla ilgili soruya da yanıt verdi.

"SAĞLIK DURUMU BAYAĞI KÖTÜ"

Sıla Doğu "Sağlık durumu bayağı kötü. Yani ciddi anlamda çok kötü. Zaten çıktığında uzun bir süre tedavi görmesi gerekecek. Hiç iyi değil. Yani geçen haftadan bu zamana da bi 700 - 800 gram vermişti zaten." ifadelerini kullandı.

"HİÇ BEKLEMİYORDUK"

Devamında Sıla Doğu, "Bugün gerçekten en mutlu günümüz. Hiçbir şekilde beklemiyorduk. Bugün kapalı görüşümüz vardı." dedi.