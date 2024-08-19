MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Sağlık durumu hiç iyi değil! 700 - 800 gram verdi' Dilan Polat'ın tahliye kararına kardeşi Sıla Doğu'dan dikkat çeken yorum

'Sağlık durumu hiç iyi değil! 700 - 800 gram verdi' Dilan Polat'ın tahliye kararına kardeşi Sıla Doğu'dan dikkat çeken yorum

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
19.08.2024 16:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara para ve vergi kaçırma gibi suçlardan hakkında açılan dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Gündem olan Dilan Polat gelişmesinin ardından Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Dilan Polat'ın sağlık durumu sorulan Doğu, "Sağlık durumu bayağı kötü. Ciddi anlamda çok kötü. Hiç iyi değil. Geçen haftadan bu zamana bi 700 - 800 gram vermişti" dedi.

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, Polat'ın tahliyesi ile ilgili konuştu. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında açılan dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Bu karar sonrası açıklama yapan Doğu'nun ifadeleri dikkat çekti.

d1

"Öncelikle Türk adaletine çok teşekkür ediyorum. Şükürler olsun dualarımız da kabul oldu" diyen Sıla Doğu, Dilan Polat'ın sağlık durumuyla ilgili soruya da yanıt verdi.

d2

"SAĞLIK DURUMU BAYAĞI KÖTÜ"

Sıla Doğu "Sağlık durumu bayağı kötü. Yani ciddi anlamda çok kötü. Zaten çıktığında uzun bir süre tedavi görmesi gerekecek. Hiç iyi değil. Yani geçen haftadan bu zamana da bi 700 - 800 gram vermişti zaten." ifadelerini kullandı.

d3

"HİÇ BEKLEMİYORDUK"

Devamında Sıla Doğu, "Bugün gerçekten en mutlu günümüz. Hiçbir şekilde beklemiyorduk. Bugün kapalı görüşümüz vardı." dedi.

d4

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat sıla doğu
En Çok Okunan Haberler
Anaokulu ve bakıcı fiyatları 1 yılda yüzde 150 arttı

Anaokulu ve bakıcı fiyatları 1 yılda yüzde 150 arttı

Son dakika! Dilan Polat için tahliye kararı!

Son dakika! Dilan Polat için tahliye kararı!

1,5 ton hayvan eti yakalandı: ‘‘Akrabalarıma dağıtacaktım’’

1,5 ton hayvan eti yakalandı: ‘‘Akrabalarıma dağıtacaktım’’

İstanbul’daki Filistinli iş adamı suikastının nedeni belli oldu!

İstanbul’daki Filistinli iş adamı suikastının nedeni belli oldu!

İlkay'dan Galatasaray'a yeşil ışık

İlkay'dan Galatasaray'a yeşil ışık

Daha 16 yaşında! İşini duyanlar şaştı kaldı

Daha 16 yaşında! İşini duyanlar şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Outdoor severlerin favori markası Merrell'da indirimler devam ediyor

Outdoor severlerin favori markası Merrell'da indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.