Sağlık durumu merak edilen Özkan Uğur'un eşi isyan etti!

Lenf kanserini 3 kez yenen MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur’un yoğun bakımda olduğu haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.

ÖZKAN UĞUR'UN SAĞLIK DURUMU

Sağlık Bakanı Koca geçtiğimiz gün açıklama yaparak "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur'un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum" demişti.

Ancak sosyal medyada 'öldü' haberlerinin dolaşıma girmesi usta sanatçının sevenlerini ve ailesini kızdırdı.

Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur, sosyal medyada “Özkan Uğur öldü” şeklinde çıkan haberlere isyan etti:



"Sadece tık almak uğruna milyonlarca insanı üzen, ağlatan şerefsizler... Bu haberi yapan ve de yayan her kimseniz sizi bulacağım ve dava edeceğim. Yakında görüşeceğiz."



