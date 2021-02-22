Sağlık ekibi karlı yolları aşarak aşı ulaştırdığı yaşlı çifti duygulandırdı

Yaklaşık 2 saat süren karlı yolculukta zaman zaman kaza tehlikesi geçiren ve kara saplanan araçlarını iterek yola devam eden sağlık ekibi, kardan bir kısmı kapanan ve araçla gidilemeyen kırsal mahalleye, ellerindeki aşı ve sağlık çantasıyla 1 metrelik kara bata çıka kilometrelerce yürüyerek ulaştı.

Tortum ilçesine 65 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 2 bin rakımdaki Uzunkavak Mahallesi'nde 85 yaş üzeri Sabit Albayrak ile Güldali Albayrak çifti, aşı için 182 MHRS'den randevu istedi.

Kentte Kovid-19 ile mücadele ve aşı çalışmaları, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir koordinesinde, doktor, hemşire ve sağlık personelinin üstün gayretleriyle devam ediyor.

İLHAMİ ERKILIÇ / FAHRETTİN GÖK - Türkiye'de "kara kış"ın en sert ve çetin geçtiği kentlerden Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için dağ, kar, fırtına dinlemeyen sağlık ekipleri, kilometrelerce yol katederek vatandaşlara aşı ulaştırıyor.

Fedakar sağlıkçıların çetin kış ve arazi şartlarına aldırmadan yaklaşık 2 bin rakımlı mahalledeki çifte aşıyı götürme mücadelesi AA ekiplerince takip edildi.

Evde gözyaşlarıyla sağlıkçıları karşılayan Albayrak çifti ise uygulamadan duydukları memnuniyeti ettiği dualarla gösterdi.

- "Aşı bizler için de umut oldu"

Tortum Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ömer Pınar, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadeleyi salgının başlangıcından beri verdiklerini anlatarak, "Belki 100 yılda bir görülen pandemi ile mücadele ediyoruz. Süreç zorluklarla geçti fakat aşının bulunmasıyla salgın yeni boyut kazandı. Aşı bizler için de umut oldu. Önceden hasta vatandaşın temaslı tespitini yapıp ilaç verirken, şu an sağlıklı vatandaşın evine gidip aşı yapıyoruz. Bu, güzel motivasyon kaynağı ve yüz güldürücü." dedi.

Zorlu arazi ve çetin kışa rağmen görevlerinin başında olduğunu ifade eden Pınar, mobil aşı ve filyasyon ekiplerinin çoğu zaman saatler süren yolculuk sonucu vatandaşa ulaştığını aktardı.

Pınar, aşı ekibinin 85 yaş üzeri aşı randevusu alan vatandaşlar için yola çıktığını belirterek, "Kar yağışı ve tipi nedeniyle hava şartları oldukça kötü, bu şartlarda yolculuk da zor. Aracın gittiği yere kadar araçla çıkamadığı yere yürüyerek gidiyoruz. Bugün de ayrı macera bizi bekliyor." diye konuştu.