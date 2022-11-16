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Sağlık ekiplerinin vakaya ulaşma süresi "Elektronik Vaka Sistemi" ile kısalıyor

16.11.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığınca 48 ilde hayata geçirilen Elektronik Vaka Sistemi (EVS) Projesi, vakanın tüm süreçlerinin dijital ortamda kayıt altına alınmasını sağlarken, ambulans ekibinin hastaya ulaşma süresini de kısaltıyor.

Acil sağlık hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla uygulanmaya başlanan EVS Projesi kapsamında Edirne'de faaliyet gösteren ambulansların sürücü kabinlerine, görüntülerin canlı ve geçmişe dönük izlenebilmesi için kamera yerleştirildi.

Ayrıca ekiplere vaka adreslerinin hızlı ve detaylı iletilebilmesi amacıyla tablet dağıtıldı. Acil çağrı merkezindeki görevlilerce alınan vaka bilgileri, sahadaki ekiplere tablet aracılığıyla iletiliyor. Ekipler detaylı adresle kendilerine iletilen vakalara navigasyon yardımıyla eskisinden daha kısa sürede ulaşıyor.

"TABLETE SESLİ VE GÖRSEL UYARI GELİYOR"

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, AA muhabirine, EVS Projesi'nin, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Edirne'de de 23 Ağustos itibarıyla aktifleştirildiğini söyledi.

Edirne Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezinde alınan çağrıların, sistem üzerinden sahadaki personelin tabletlerine aktarıldığını belirten Yıldırım, "Bir vatandaşımız 112'yi çağırdığında tüm bilgiler sistem üzerinden tabletlere aktarılıyor, tablete sesli ve görsel uyarı geliyor. Acil sağlık hizmeti istasyonundaki arkadaşlarımız da GPS üzerinden ambulanslarla direkt vakaya intikal ediyorlar." dedi.

Yıldırım, sistemin acil sağlık hizmeti başvurusundan hastanın sağlık kuruluşuna teslimine kadarki tüm sürecin kayıt altına alınmasını sağladığını dile getirdi.

Sistemle vakalara daha hızlı müdahale edildiğini anlatan Yıldırım, "Çünkü herhangi bir telefon veya telsizle arama ihtiyacı olmadan direkt tablet üzerinden sesli ve görsel uyarı geliyor. Anında ekibimiz yola çıkıyor, GPS üzerinden adres aramadan kolaylıkla vakaya ulaşıyor. Bu da bizim müdahale süremizi kısaltıyor." diye konuştu.

"DAHA HIZLI ACİL SAĞLIK HİZMETİ SUNUYORUZ"

Acil tıp teknisyeni Zeki Doğrar da proje ile daha hızlı hizmet sunduklarını vurguladı.

Komuta kontrol merkezinden bildirilen vakaların hiçbir iletişim aracına bağlı kalmadan görsel ve işitsel olarak tabletlere iletildiğini ifade eden Doğrar, şunları kaydetti:

"Bildirilen vakalar tabletimizin navigasyonunda görülebiliyor, hatta mahalle, cadde, sokak ve kapı numarasına kadar bize bildiriliyor. En yakın güzergah çizilerek hastalarımıza daha hızlı acil sağlık hizmeti sunuyoruz. Tabletten bildirilen vakaları 5 saniye içinde kabul etmemiz gerekiyor. Tabletimiz sayesinde vakalara ulaşım süremiz oldukça kısaldı."

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Anahtar Kelimeler:
112 Acil Çağrı Merkezi

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