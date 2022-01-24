YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Sağlık görevlisi kardan kapanan mahalledeki hastayı sırtında ambulansa taşıdı

Sağlık görevlisi kardan kapanan mahalledeki hastayı sırtında ambulansa taşıdı

24.01.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık görevlisi kardan kapanan mahalledeki hastayı sırtında ambulansa taşıdı

Tokat'ın Zile ilçesinde sağlık görevlisi, kar nedeniyle evine ulaşılamayan hastayı ambulansa kadar sırtında taşıdı.

Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden bacağı protez ve diyaliz hastası Abdullah Temur, hastaneye gitmek için ambulans talebinde bulundu.

Zile 3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri ekibi, kar nedeniyle mahalle yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle Temur'un evine kadar gidemedi. Bunun üzerine ambulans şoförü İbrahim Şen, Temur'u sırtına alarak evinden ambulansa kadar taşıdı.

Temur, daha sonra ambulansla Zile Devlet Hastanesine götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Öz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurduÖz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurdu
Tokat'ta diyabet hastası çocukların parmakları artık acımayacakTokat'ta diyabet hastası çocukların parmakları artık acımayacak
Anahtar Kelimeler:
Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazartesi

İmsak
06:15
Sabah
07:43
Öğle
12:51
İkindi
15:25
Akşam
17:49
Yatsı
19:11
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.