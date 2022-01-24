Sağlık görevlisi kardan kapanan mahalledeki hastayı sırtında ambulansa taşıdı

Tokat'ın Zile ilçesinde sağlık görevlisi, kar nedeniyle evine ulaşılamayan hastayı ambulansa kadar sırtında taşıdı.
Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden bacağı protez ve diyaliz hastası Abdullah Temur, hastaneye gitmek için ambulans talebinde bulundu.
Zile 3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri ekibi, kar nedeniyle mahalle yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle Temur'un evine kadar gidemedi. Bunun üzerine ambulans şoförü İbrahim Şen, Temur'u sırtına alarak evinden ambulansa kadar taşıdı.
Temur, daha sonra ambulansla Zile Devlet Hastanesine götürüldü.
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