YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Sağlık görevlisine çarpan sürücüye 9 bin 192 TL para cezası

Sağlık görevlisine çarpan sürücüye 9 bin 192 TL para cezası

ÇORUM HABERLERİ  | 09.04.2020 17:12 | Son Güncelleme

Çorum’da kullandığı kamyonetin fren aksamında meydana gelen arıza nedeniyle duramayarak yol kontrol noktasında sağlık görevlisine çarpan sürücüye 9 bin 192 TL para cezası kesildiği açıklandı.Çorum Valiliğinden yapılan konuya ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önü uygulama noktasında görevlilerimizce yapılan uygulama esnasında; gübre yüklü aracın kontrol noktası cep kısmında durdurulan araçlarda bulunan şahısların ateşlerini ölçmekle görevli sağlık personeli bir şahsa çarparak yaralanmasına sebebiyet vermiş, devamında yine uygulama noktasının cep kısmında bekleyen bir araca sol kısmından çarparak maddi hasar meydana gelmesine sebebiyet vermiş olup, araç cep noktasından çıkarak Samsun-Ankara yolu üzerinde 100 metre ilerledikten sonra durmuştur.

Sağlık görevlisine çarpan sürücüye 9 bin 192 TL para cezası

Çorum’da kullandığı kamyonetin fren aksamında meydana gelen arıza nedeniyle duramayarak yol kontrol noktasında sağlık görevlisine çarpan sürücüye 9 bin 192 TL para cezası kesildiği açıklandı.
Çorum Valiliğinden yapılan konuya ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önü uygulama noktasında görevlilerimizce yapılan uygulama esnasında; gübre yüklü aracın kontrol noktası cep kısmında durdurulan araçlarda bulunan şahısların ateşlerini ölçmekle görevli sağlık personeli bir şahsa çarparak yaralanmasına sebebiyet vermiş, devamında yine uygulama noktasının cep kısmında bekleyen bir araca sol kısmından çarparak maddi hasar meydana gelmesine sebebiyet vermiş olup, araç cep noktasından çıkarak Samsun-Ankara yolu üzerinde 100 metre ilerledikten sonra durmuştur. Sağlık personeli 112 ekiplerince tedavisi için Çorum Özel Hastanesine sevk edilmiş, yaralı sağlık görevlimizin kalça ve eklem bölgelerinde birkaç kırık mevcut olup, bilinci açık ve tedavisi devam etmektedir. Kazaya sebebiyet veren kamyonetin belgelerinde ve yükünde yapılan incelemede, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/1b-(e) (izin verilen azami yüklü ağırlığı %25’den fazla aşmak) maddesini ihlal etmekten 6 bin 754 TL, (olması gereken 3500 kg, tartım sonucu 6860 kg), aynı kanunun 52/1-b (aracının hızını, yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak) maddesini ihlalden 132 TL, yine aynı kanunun 47/1-c (trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak) maddesinden 132 TL, 4- 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanununun 26 (a) (yetki belgesi almadan faaliyette bulunmak) maddesinden 2 bin 174 TL olmak üzere toplam 9192 TL İdari Para Cezası uygulanmış ve araç sürücüsü şahıs hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Tavşanlı’da 409 adet tıbbi maske ele geçirildi

Tavşanlı’da 409 adet tıbbi maske ele geçirildi

İzinsiz satışı yapılan hijyen ürünleri ele geçirildi

İzinsiz satışı yapılan hijyen ürünleri ele geçirildi

Kayserispor bireysel çalışıyor

Kayserispor bireysel çalışıyor

Erzurum’da ulaşımda saat düzenlemesi

Erzurum’da ulaşımda saat düzenlemesi

Çorum Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:35
Sabah
06:04
Öğle
12:47
İkindi
16:26
Akşam
19:20
Yatsı
20:43

Çorum Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Bahabey Kalkan Eczanesi
Merkez
Bayrak Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Serdaroğlu Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Şifa Ecz. Eczanesi
Osmancik
Kiraz Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sungurlu’da nikah törenlerine koronavirüs kısıtlaması

Sungurlu’da nikah törenlerine koronavirüs kısıtlaması

Doğurduğu Bebeği Apartman Boşluğuna Attı

Doğurduğu Bebeği Apartman Boşluğuna Attı

Av. Dinçer Solmaz Chp’den Aday Adaylığını Açıkladı

Av. Dinçer Solmaz Chp’den Aday Adaylığını Açıkladı

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Çapkınlık pahalıya patladı

Çapkınlık pahalıya patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.