Sağlık için, 7'den 70'e herkesin rahatlıkla yapabildiği badmintonda buluşuyorlar

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de farklı meslek ve yaş gruplarından spor tutkunları, sağlıklı kalmak için uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen badminton antrenmanlarına katılıyor.

Kentte 35 ila 65 yaşlarındaki 40 kişinin yer aldığı çalışmalar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda haftanın 3 günü yapılıyor.

Avukat, bankacı, işletmeci, memur ve beden eğitimi öğretmeni gibi mesleklerin yanı sıra ev kadınları ve emeklilerden oluşan grup, antrenmanlarda hem eğleniyor hem de vücut sağlığını koruyor.

Badminton antrenörü Volkan Şener, AA muhabirine, daha önce haftada bir gün olan antrenmanları talep çok olduğundan 3 güne çıkardıklarını söyledi.

Sporda yaşın önemli olmadığını vurgulayan Şener, "Sporun ortak bir dil olduğuna inanıyorum. Kilo vermek ya da almak için değil, sağlıklı yaşamak için tüm dünya insanları spor yapmalı. Badminton branşı da 64 yaşındaki bir sporcuyla 7 yaşındaki bir sporcuyu karşılıklı oyun oynamaya teşvik eden bir dal. Bunu da burada örnek olarak görüyoruz." diye konuştu.