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’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ denetimi yapıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 06.08.2020 16:56 | Son Güncelleme

Bilecik’te ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla yapılan denetimlere Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışanları da destek verdi.İçişleri Bakanlığının talimatıyla korona virüs denetimi 81 ilde olduğu gibi Bilecik’te de yapıldı.

’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ denetimi yapıldı

Bilecik’te ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla yapılan denetimlere Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışanları da destek verdi.
İçişleri Bakanlığının talimatıyla korona virüs denetimi 81 ilde olduğu gibi Bilecik’te de yapıldı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, korona virüse karşı maske, mesafe ve hijyenle ilgili kapsamlı bir denetim yaparken, ilgili kurumlar da iş yerinde gıda denetimi yaptı. Denetim sonrası bir açıklama yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Valimiz Bilal Şentürk başkanlığında korona virüs ile mücadele kapsamında ilimizle beraber 81 ilde eş zamanlı olarak ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla, kontrollü sosyal hayat döneminde uyulması gereken kuralların ve alınan tedbirlerin kapsamlı şekilde kontrollerinin yapıldığı denetimlere katıldık. Vatandaşlarımıza sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulunduk" dedi.

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Akşam
20:16
Yatsı
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Bilecik Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Akarkarasu Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Kaan Eczanesi
Sogut
İlker Eczanesi
Bozuyuk
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