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  4. Sağlık müdürüne darp olayına inceleme

Sağlık müdürüne darp olayına inceleme

ISPARTA HABERLERİ  | 10.01.2020 17:00 | Son Güncelleme

Isparta İl Sağlık Müdürü Dr.

Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, Şarkikaraağaç ilçesinde geçtiğimiz gün belediye ziyareti sonrasında uğradığı saldırı sonucu darp edilerek yaralanan Dr. Deniz Karasu’nun uğradığı saldırı ile ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, Şarkikaraağaç İlçe Sağlık Müdür Vekili Deniz Karasu’nun bir grup tarafından darp edildiğini hatırlatarak, olayın büyük üzüntüyle karşılandığını söyledi. Konuyla ilgili incelemelerin devam ettiğinin altını çizen Karakaya, "İlçe Sağlık Müdürümüze geçmiş olsun dileklerimizi sunarken; olayı ve faillerini şiddetle kınıyoruz. Vatandaşlarımıza her türlü şartlarda hizmet sunma gayretiyle çalışan sağlık personelimizin bu gibi olaylara maruz kalmasının onur kırıcı ve üzüntü veren bir durum olduğunu bir kez daha hatırlatır, Isparta Sağlık Müdürlüğü olarak bu tarz olayların sonuna kadar takipçisi olacağımızı yineleriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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