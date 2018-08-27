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Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş'ten Gökhan Gönül'e sert tepki!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.08.2018 12:17 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Futbol Federasyonu, rakip oyuncuyu sedyeyle götürmeye çalışan sağlık görevlisine müdahale eden, onu tartaklayan her kim olursa olsun, sadece görevini yerine getirmeye çalışan sağlık personelinin dokunulmaz olduğunu ciddiyetle hatırlatmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş'ten Gökhan Gönül'e sert tepki!

Metin Memiş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında dün oynanan karşılaşmada Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül'ün bir sağlık görevlisine gösterdiği tepkiye değindi.

Türkiye Futbol Federasyonuna çağrıda bulunan Memiş, "Futbol Federasyonu, rakip oyuncuyu sedyeyle götürmeye çalışan sağlık görevlisine müdahale eden, onu tartaklayan futbolcu Gökhan, Hakan, Ahmet, Mehmet, her kim olursa olsun, sadece görevini yerine getirmeye çalışan sağlık personelinin dokunulmaz olduğunu ciddiyetle hatırlatmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Bir an önce oyuncuyu kenara götürmesi için bir hamle yaptım"

Gökhan Gönül, maçın ardından kendisine yöneltilen eleştiriler üzerine olayla ilgili şunları söylemişti:

"Tansiyonu yüksek bir maç, görüntüye bakınca sağlıkçıya vuruyormuşum gibi gözüküyor ama öyle bir şey yok. Bir an önce oyuncuyu kenara götürmesi için bir hamle yaptım, vurmadım ama görüntülerde öyle gözüküyor. Sağlıkçı arkadaş da buralarda bir yerlerdedir, eğer 'Gökhan bana vurdu' derse benim adıma söylenen her şeyi kabul ediyorum. Hızlı bir şekilde iterken bir anda kendimi kontrol etmeyi başardım. Vuracak olsam dengesi bozulurdu."

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Beşiktaş gökhan gönül Sağlık - Sen Metin Memiş

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
gökhan ............ anladın sen
kırmızı kart kalecini yaptığı da kırmızı karttı
Türkiyede futbol 1 2 gol one gectikten sonra yatip zaman gecirerek devam ettigi surecede bunlar surekli yasanacaktir.
Bunu Yapan Kim Olursa olsun Binlerce Kez Yazıklar Olsun
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