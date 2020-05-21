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Sağlık-Sen’den MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesine korona ile mücadelede destek

MANİSA HABERLERİ  | 21.05.2020 16:43 | Son Güncelleme

Sen Manisa Şubesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesine koruyucu ekipman ve malzeme desteğinde bulundu.Sağlık-Sen Manisa Şubesi, korona virüs (Covid-19) ile mücadele eden sağlık kurumları ve çalışanlarına desteğine devam ediyor.

Sen Manisa Şubesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesine koruyucu ekipman ve malzeme desteğinde bulundu.
Sağlık-Sen Manisa Şubesi, korona virüs (Covid-19) ile mücadele eden sağlık kurumları ve çalışanlarına desteğine devam ediyor. Sendika, son olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine koruyucu ekipman ve malzeme desteği sağladı. Sağlık kahramanlarını hep birlikte koruyup bu mücadeleyi kazanacaklarını vurgulayan Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, “Sağlık Sen Manisa Şubesi olarak koruyucu ekipman ve malzeme desteğine devam ediyoruz. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine de bağışta bulunduk. Hem sağlık kahramanlarımıza verdikleri değer, hem de bize öncülük ettikleri için rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ataç, genel sekreterimiz Yasin İşin ve hastane başmüdürümüz Fatih Yıldırım’a teşekkür ediyoruz. Kahramanlarımızı birlikte koruyacağız. Bütün taraflar, hep birlikte başaracağız” dedi.
Konuyla ilgili MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinden yapılan açıklamada ise kendilerine her zaman destek sağlayan kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür edilerek, “Pandemi sürecinde artan maske karşılamak amacıyla kendi bünyemizde üretimine başlanan cerrahi maskelerin dikimi için 2 adet dikiş makinesi ve 1 adet overlok makinesi hastanemize bağışlanmıştır. Hastane bünyesinde görev yapan personellerimiz 10 gün içerisinde 5 bin adet maske üretirken bu bağışlarla birlikte kapasiteyi iki katına çıkarmıştır. Hastane sağlık çalışanları başta olmak üzere üretilen maskeleri hastanede tedavi gören hastaların ihtiyacını karşılama yönünde kullanılmaya başlandı. Cerrahi maskelerin de dikim sonrası sterilizasyon işlemine tabi tutulduktan sonra paketlenip kullanıma sunulmaktadır. Tüm dünyada baş gösteren ülkemizi de içene alan Covid-19 salgını çerçevesinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi olarak bizleri ve değerli sağlık çalışanlarımızı bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan ve hastanemizde personelimizin genelinde kullanılmak üzere çok sayıda bağış yapan, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz” denildi.

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