Sağlık-Sen’den Pandemi Kurulunda yer alma talebi

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, İzmir Valiliğine “Pandemi Kurulunda biz de olmalıyız” diye seslenerek "Aksi taktirde kurulun önemli bir ayağı eksik kalacaktır" dedi.

Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım İzmir Valiliği öncülüğünde kurulan Pandemi Kurulunda sağlık çalışanlarının temsilinin yetkili sendika tarafından yapılması gerektiğini belirterek, "Sağlık çalışanların eksiklerini, isteklerini, taleplerini en iyi aktif sahada olan bizler biliyoruz. Tüm yönetim kurulumuz ve başkan yardımcılarımız 7 gün 24 saat sağlık kurumlarında korona virüs (Covid-19) ile mücadele etmektedir. Pandemi Kurulunda sağlık çalışanları Sağlık-Sen tarafından temsil edilmelidir. Aksi takdirde kurulun en önemli ayağı eksik kalacaktır" diye konuştu.

"Kurulun oluşturulması doğru bir adım"

Sağlık çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini aktif sahada olan Sağlık-Sen yönetim ve üyelerinin bildiğini kaydeden Başkan Özgür Yıldırım, "Tüm dünyada Covid-19 ile mücadele son hızıyla sürüyor. Ülkemizde de virüsün yayılımını önlemek ve hastalıkla mücadele kapsamında birçok çalışma yürütülüyor. Ülke genelinde Korona Bilim Kurulundaki birbirinden değerli hocalarımız çalışmalarını yürütüyor. Bu virüsle mücadele kapsamında yapılması gerekenleri belirleyerek anlatıyorlar. Yerel bazda ise ilin, sosyal, kültürel ve toplumsal özelliklerini en iyi bilen valiliklerdir. Bu sebeple valilikler öncülüğünde İzmir’de Pandemi Kurulunun oluşturulması doğru bir adımdır. Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube olarak bu kararı destekliyoruz. Fakat bu kurulun içinde sağlık çalışanlarını onların yetkili sendikası Sağlık-Sen’in temsil etmesi gerektiğine inanıyoruz" görüşüne yer verdi.