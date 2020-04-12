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Sağlıkçılara "Sizlere hayat borçluyum" notu bırakan gençten "evde kal" çağrısı

BURSA HABERLERİ  | 12.04.2020 13:31 | Son Güncelleme

Sağlıkçılara "Sizlere hayat borçluyum" notu bırakan gençten "evde kal" çağrısı

Sağlıkçılara "Sizlere hayat borçluyum" notu bırakan gençten "evde kal" çağrısı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde koronavirüsü (Kovid-19) yenen ve sağlık çalışanları için hastanedeki yatağına "Sizlere bir hayat borçluyum." yazılı not bırakan Ömer Şimşek, vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından dün koronavirüsü yenerek taburcu edilen 23 yaşındaki Şimşek'in, odasını temizleyen görevliler yatakta sağlık çalışanlarına ithafen "Yazacak kağıt bulamadım. Sizlere bir hayat borçluyum. İlginiz alakanız için size minnettarım. Allah'ım sizi korusun. Sizi çok seviyorum. Allah sizi ailenize bağışlasın. Lütfen iyi olun, sizler melek gibisiniz. Hakkınızı helal edin." ifadelerinin yer aldığı bir not bulmuştu.

Yazdığı satırlarla sağlık görevlilerine duygusal anlar yaşatan Ömer Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir hafta önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve 112 Acil Sağlık görevlilerinin ambulansla kendisini hastaneye götürdüğünü söyledi.

Koronavirüsle mücadelesinde içindeki inancı, zafer duygusunu hiç yitirmediğini ifade eden Şimşek, "Sürekli çabaladım ve koronavirüsü yendim. İnançlı olun ve lütfen dışarı çıkmayın. 'Bana bir şey olmaz' demeyin. Ben de öyle diyordum ama bu hastalığa yakalandım. Çabaladım ve yendim. 'Bana bir şey olmaz' diyerek dışarıda gezmeyin, evde kalın." dedi.

- "Doktorlar, hemşireler benimle canları pahasına ilgilendi"

Şimşek, tedavisi sürecinde sağlık çalışanlarının kendisiyle çok güzel ilgilendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tedavim sırasında doktorlar, hemşireler benimle canları pahasına ilgilendiler. Gece 02.00'de, sabah 05.00'te arayıp yanımıza gelip, 'İhtiyacınız var mı?' diye her dakika sordular. Onlara minnet borçluyum. Elimden gelen tek bir şey vardı, bir mektup yazarak onların motivasyonunu yükseltmek. İmkanım olmadığı için odadaki kağıt mendilin kartonunu alarak yazdım. Mutlu etmiştir umarım, sağlık çalışanlarımız sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız, hakkınızı helal edin."

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